Us Open 2025: Djokovic liquida Struff in tre set, almeno ai quarti in tutti gli Slam in stagione

Novak Djokovic express agli ottavi di finale degli Us Open 2025. La testa di serie numero 7 liquida in meno di due ore (1h51min) il tedesco Jan-Lennard Struff (n.144) e centra il 14esimo quarto di finale in carriera a Flushing Meadows. “Ho servito molto bene e questo mi rende la vita certamente più facile. Sto cercando di essere il più efficiente possibile in battuta e di giocare il serve and volley, anche se di base nel mio gioco devo cercare di muovermi. Se riesco a trovare soluzioni per accorciare lo scambio è sicuramente meglio”, le parole, nell’intervista in campo, del 38enne serbo, che con il successo sul classe 1990 di Warstein entra nei migliori otto di un Major per la quarta volta su quattro in stagione. Ai quarti troverà Taylor Fritz, finalista della passata edizione, e autore di una prova più che solida contro il ceco Tomas Machac (6-4 6-3 6-3).

A CACCIA DELLA QUARTA SEMIFINALE SLAM DELL’ANNO

Contro Fritz, Djokovic andrà alla ricerca della quarta semifinale Major stagionale. Nelle altre due occasioni si è fermato due volte di fronte a Jannik Sinner (Roland Garros e Wimbledon), mentre in Australia ha deciso di fermarsi dopo un set contro Alexander Zverev, poi ko in finale con l’altoatesino. Un ruolino di marcia incredibile negli Slam per il numero 7 del mondo, che sta continuando a dimostrare di essere ancora in grado di performare ad alti livelli e con costanza nell’arco di due settimane. Per età e punti da difendere, Fritz potrebbe partire favorito, ma sia i testa a testa che lo storico di Djokovic nei quarti di finale a New York riequilibrano i piatti della bilancia. In dieci confronti dal 2019, lo statunitense non è mai riuscito a battere il 24 volte campione Slam. Nei cinque incontri giocati su cemento outdoor lo score dei set recita 13-3.

Inoltre, dalla prima apparizione nel 2007 (vs Moya), Djokovic non ha mai perso nei quarti a Flushing Meadows. 13 vittorie su 13 partite con soli sette set persi in totale: Matteo Berrettini (2021), Feliciano Lopez (2015), Andy Murray (2014), Mikhail Youzhny (2013), Janko Tipsarevic (2011), Fernando Verdasco (2009) ed Andy Roddick (2008) sono gli unici ad essere riusciti nell’impresa di togliere un solo set al classe 1987 di Belgrado, che ha tutte le carte in regola per centrare le 14esima semifinale in terra newyorchese.

DJOKOVIC, I RISULTATI NEI MAJOR NEL 2025

Australian Open

1T – W 3-1 vs Basavareddy

2T – W 3-1 vs Faria

3T – W 3-0 vs Machac

4T – W 3-0 vs Lehecka

QF – W 3-1 vs Alcaraz

SF – RIT vs Zverev

Roland Garros

1T – W 3-0 vs McDonald

2T – W 3-0 vs Moutet

3T – W 3-0 vs Misolic

4T – W 3-0 vs Norrie

QF – W 3-1 vs Zverev

SF – Ko 3-0 vs Sinner

Wimbledon

1T – W 3-1 vs Muller

2T – W 3-0 vs Evans

3T – W 3-0 vs Kecmanovic

4T – W 3-1 vs de Minaur

QF – W 3-1 vs Cobolli

SF – Ko 3-0 vs Sinner

Us Open

1T – W 3-0 vs Tien

2T – W 3-1 vs Svajda

3T – W 3-1 vs Norrie

4T – W 3-0 vs Struff

QF – ?