ATP Doha 2026, Alcaraz: “Settimana straordinaria, ma posso ancora migliorare”

È un Carlos Alcaraz raggiante quello presentatosi in conferenza stampa dopo la vittoria nella finale dell’ATP 500 di Doha contro Arthur Fils. 6-2 6-1 il punteggio di una sfida dominata in lungo e in largo dallo spagnolo, che porta a 12-0 il suo bilancio in questo avvio di stagione semplicemente perfetto.

Come riportato da Punto de Break, il numero 1 del mondo traccia un bilancio positivo: «È stata una settimana straordinaria, dentro e fuori dal campo. Raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero fissato all’inizio mi riempie di orgoglio, per il lavoro che ho fatto e per quello che abbiamo costruito insieme come squadra. Alzare il trofeo a Doha per la prima volta è qualcosa di incredibile».

Netto il divario emerso sul campo tra Fils e Alcaraz. Lo spagnolo ha riconosciuto le difficoltà iniziali dell’avversario, ma anche sottolineato la propria solidità nell’interpretare il match: «Arthur ha faticato in avvio, commettendo diversi errori, e questo mi ha dato fiducia, permettendomi di giocare sciolto e sereno. Sono riuscito a prendere il controllo degli scambi e a gestire i punti con continuità, mantenendomi sempre in una posizione favorevole. Sono stato solido e aggressivo quando si presentava l’occasione, trovando anche ottimi passanti. È stata una combinazione di fattori».

Guardando al futuro, nonostante le dodici vittorie consecutive, Alcaraz sostiene di avere ancora margini di miglioramento e ribadisce l’importanza della leggerezza mentale: «Quando entro in campo cerco di concentrarmi solo su me stesso, senza farmi distrarre da altro. Oggi sento davvero di amare il tennis e la competizione: ogni volta che gioco mi diverto. Spesso non ci fermiamo a riflettere su quanto sia speciale ciò che viviamo. Quando resti lontano dalle gare capisci ancora di più quanto sia prezioso poter tornare in campo. Ti godi la bellezza di questo sport e la fortuna di praticarlo. Per questo ora mi vedete sereno: mi diverto sempre, anche quando perdo un punto o una partita».

Prossimo appuntamento per lo spagnolo sarà il primo Masters 1000 della stagione a Indian Wells, dove Alcaraz arriverà come uno dei principali favoriti per la conquista del titolo.