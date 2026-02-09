ATP Dallas 2026, Bellucci ko in due set: troppo solido Nakashima

Niente da fare per Mattia Bellucci, sconfitto al primo turno dell’ATP 500 di Dallas 2026 da Brandon Nakashima. 6-3 6-4 il punteggio in favore dello statunitense, che ha disputato un match estremamente lineare ed è stato impeccabile soprattutto al servizio: zero palle break concesse nell’arco dell’intero incontro e uno straordinario 97% di punti vinti con la prima di servizio, dato che fotografa alla perfezione il dominio del californiano. Per l’italiano, che questa settimana difendeva la semifinale conquistata lo scorso anno nell’ATP 500 di Rotterdam, si tratta di una sconfitta pesante in ottica ranking. Il mancato bottino di punti porterà l’italiano a uscire dalla top 100, esattamente un anno dopo il suo primo ingresso tra i migliori cento del mondo.

La partita

La superiorità di Nakashima è apparsa piuttosto evidente fin dalle prime fasi del match. Solidissimo nei propri turni di battuta, ha concesso pochissimo negli scambi e ha colpito nei momenti chiave: break chirurgico nel quinto game del primo set e nuovo allungo decisivo nel nono gioco del secondo parziale, senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo dell’incontro. Bellucci ha provato a rimanere aggrappato al match, ma la continuità e la precisione dell’avversario non gli hanno lasciato spazio per rientrare. Nakashima stacca così il pass per il secondo turno, dove affronterà il vincente del derby statunitense tra Taylor Fritz e Marcos Giron.