WTA Doha 2026, ritiro Raducanu contro Osorio: il motivo e cosa succede con le scommesse

Emma Raducanu è stata costretta al ritiro nel terzo set del match contro Camila Osorio, valido per il primo turno del WTA 1000 di Doha 2026. Dopo aver vinto il primo parziale per 6-2, la tennista britannica – reduce dalla finale persa a Cluj-Napoca contro Cirstea – ha perso il secondo per 6-4. In svantaggio 2-0 nel set decisivo, ha alzato bandiera bianca. Lo ha fatto dopo aver chiesto l’intervento del fisioterapista per farsi controllare la pressione sanguigna e i parametri vitali.

RITIRO RADUCANU, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida tra Raducanu e Osorio è regolarmente iniziata, perciò è probabile che i siti di scommesse rimborsino gli esiti (Raducanu perdente, Osorio vincente). Ciò su cui non ci sono dubbi è che verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set dato che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting e quelle sull’under/over games a meno che l’esito non risulti già certificabile. Il consiglio, comunque, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata.