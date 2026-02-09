NewsWta

WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 10 febbraio

Marco della Calce
By Marco della Calce
2 Min Read
Jasmine Paolini all'Australian Open 2026
Jasmine Paolini - Foto Dubreuil Corinne/ABACA / IPA

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 febbraio del WTA 1000 di Doha 2026. Apre il programma sul Centre Court la lucky loser Elisabetta Cocciaretto, a caccia dell’impresa ai danni della testa di serie numero 4 del torneo Coco Gauff. Sul Grandstand 2, invece, l’esordio di Jasmine Paolini che affronterà la greca Maria Sakkari. La toscana scenderà in campo anche nel doppio al fianco di Sara Errani sul Campo 4 contro la coppia Eikeri-Jiang.

IL PROGRAMMA

Centre Court

13.00 – (LL) Cocciaretto vs (4) Gauff

A seguire – (1) Swiatek vs Tjen o Haddad Maia

Non prima delle 16.00 – Wang vs (2) Rybakina

A seguire – (12) Navarro vs Kalinskaya

Grandstand 1

11.00 – Kasatkina vs (16) Mertens

Non prima delle 12.30 – (8) Alexandrova vs Ostapenko

A seguire – Yastremska vs (7) Svitolina

A seguire – (Q) Parks vs Zheng

Grandstand 2

11.30 – Sakkari vs (6) Paolini

Non prima delle 13.00 – (9) Noskova vs (Q) Gracheva

A seguire – (Q) Valentova vs (14) Muchova

Grandstand 3

11.30 – (LL) Frech vs Li

Non prima delle 13.00 – (Q) Zvonareva vs (10) Mboko

A seguire – Raducanu o Osorio vs Siniakova

Court 4

Non prima delle 12.30 – (1) Errani/Paolini vs Eikeri/Jiang

