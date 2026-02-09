WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 10 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 febbraio del WTA 1000 di Doha 2026. Apre il programma sul Centre Court la lucky loser Elisabetta Cocciaretto, a caccia dell’impresa ai danni della testa di serie numero 4 del torneo Coco Gauff. Sul Grandstand 2, invece, l’esordio di Jasmine Paolini che affronterà la greca Maria Sakkari. La toscana scenderà in campo anche nel doppio al fianco di Sara Errani sul Campo 4 contro la coppia Eikeri-Jiang.
IL PROGRAMMA
Centre Court
13.00 – (LL) Cocciaretto vs (4) Gauff
A seguire – (1) Swiatek vs Tjen o Haddad Maia
Non prima delle 16.00 – Wang vs (2) Rybakina
A seguire – (12) Navarro vs Kalinskaya
Grandstand 1
11.00 – Kasatkina vs (16) Mertens
Non prima delle 12.30 – (8) Alexandrova vs Ostapenko
A seguire – Yastremska vs (7) Svitolina
A seguire – (Q) Parks vs Zheng
Grandstand 2
11.30 – Sakkari vs (6) Paolini
Non prima delle 13.00 – (9) Noskova vs (Q) Gracheva
A seguire – (Q) Valentova vs (14) Muchova
Grandstand 3
11.30 – (LL) Frech vs Li
Non prima delle 13.00 – (Q) Zvonareva vs (10) Mboko
A seguire – Raducanu o Osorio vs Siniakova
Court 4
Non prima delle 12.30 – (1) Errani/Paolini vs Eikeri/Jiang