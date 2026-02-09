Tien e la risposta a sorpresa: “La mia paura? Lavorare in ufficio tutto il giorno”

Qual è la più grande paura e la più grande speranza per il futuro? Questa domanda è stata posta ad alcuni dei migliori giocatori del mondo in un video postato sui canali social dell’ATP. La risposta più originale è stata quella dello statunitense Learner Tien, che ha spiazzato tutti: “La speranza è quella di non avere mai un vero lavoro, mentre la mia più grande paura è quella di finire a lavorare tutto il giorno in un ufficio”. Tanti, invece, sono stati i giocatori che hanno espresso il loro desiderio di vincere un giorno un torneo del Grande Slam, come Ruud, Tiafoe e Auger-Aliassime. Per quanto riguarda le paure, le risposte più gettonate sono state, com’era ovvio immaginare, quelle dei ragni e degli squali.