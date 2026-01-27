Australian Open Junior 2026: Massellani vola agli ottavi di finale

Simone Massellani prosegue il suo cammino all’Australian Open Junior 2026. Il diciottenne cuneese, dopo aver superato in scioltezza il primo turno battendo Yannick Alavarez 6-0 6-3, si è imposto anche al secondo round con il colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga dopo ben due ore di lotta e rimontando l’iniziale svantaggio con il punteggio finale di 2-6 6-2 6-3. Fondamentale per l’azzurro è stato strappare il servizio all’avversario in apertura del secondo set. Da lì in poi è arrivata la svolta e nel terzo parziale dopo una serie di break e contro break, il classe 2008 è riuscito a chiudere al secondo match point.

Il numero 35 del ranking junior si giocherà ora l’accesso ai quarti di finale contro Keaton Hance, testa di serie numero 4 del seeding nel primo testa a testa fra i due. Sfida tutt’altro che semplice, dove il nativo di Caramagna dovrà sfoderare il suo miglior rovescio (colpo forte) e trovare ritmo e costanza nel servizio, cercando di concedere poco o niente allo statunitense.