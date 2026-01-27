Australian OpenNews

Australian Open Junior 2026: Massellani vola agli ottavi di finale

By Giacomo Nicotera
1 Min Read
Simone Massellani, classe 2008 (foto Corradin)
Simone Massellani, classe 2008 (foto Corradin)

Simone Massellani prosegue il suo cammino all’Australian Open Junior 2026.  Il diciottenne cuneese, dopo aver superato in scioltezza il primo turno battendo Yannick Alavarez 6-0 6-3, si è imposto anche al secondo round con il colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga dopo ben due ore di lotta e rimontando l’iniziale svantaggio con il punteggio finale di 2-6 6-2 6-3. Fondamentale per l’azzurro è stato strappare il servizio all’avversario in apertura del secondo set. Da lì in poi è arrivata la svolta e nel terzo parziale dopo una serie di break e contro break, il classe 2008 è riuscito a chiudere al secondo match point.

Il numero 35 del ranking junior si giocherà ora l’accesso ai quarti di finale contro Keaton Hance, testa di serie numero 4 del seeding nel primo testa a testa fra i due. Sfida tutt’altro che semplice, dove il nativo di Caramagna dovrà sfoderare il suo miglior rovescio (colpo forte) e trovare ritmo e costanza nel servizio, cercando di concedere poco o niente allo statunitense.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS