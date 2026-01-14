Australian Open 2026: Cinà eliminato, vince Vallejo in rimonta

Si ferma al secondo turno delle qualificazioni il cammino di Federico Cinà verso il main draw dell’Australian Open 2026. Il 18enne palermitano è stato sconfitto in rimonta dal paraguayano Daniel Vallejo con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Nel turno decisivo, il numero 146 del ranking mondiale affronterà uno tra l’argentino Roman Andres Burruchaga e il francese Arthur Gea.

CINÀ-VALLEJO: LA PARTITA

Nel primo set è Cinà a partire meglio grazie al break ottenuto nel quinto gioco. Il 18enne palermitano mantiene i propri turni al servizio senza concedere alcuna chance di contro break all’avversario e chiude 6-4. Nei primi tre giochi del secondo parziale, Vallejo annulla ben sei palle break. A spezzare l’equilibrio è proprio il paraguayano con il break a zero ottenuto nel sesto gioco. L’italiano non riesce a controbrekkare e cede nuovamente il servizio che chiude il set sul 6-2. Nel terzo e decisivo set, è ancora Vallejo a partire meglio con il break ottenuto nel secondo gioco, un break che indirizza definitivamente partita e incontro.