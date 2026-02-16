Matteo Berrettini al Carnevale di Rio insieme a Carlo Ancelotti (FOTO)

Momenti di svago e divertimento per Matteo Berrettini, immortalato con il ct della Seleção brasiliana, Carlo Ancelotti, al Carnevale di Rio. Mentre l’allenatore azzurro è in fase preparativa per i Mondiali 2026, in arrivo a giugno, il tennista romano prenderà parte all’ATP 500 di Rio de Janeiro, dove esordirà martedì 17 febbraio, contro il cileno Tomas Barrios Vera.

Dopo il ritiro dall’Australian Open 2026 per infortunio e l’eliminazione negli ottavi di finale all’ATP 250 di Buenos Aires, per mano di Vit Kopriva, l’ex numero 6 del mondo non è apparso nelle migliori condizioni. Ora, nella tournée sudamericana, Matteo cercherà di prendere fiducia e maggiore sensibilità con la racchetta, ma già dal primo turno ci sarà da battagliare.