Tyra Grant sconfitta in finale a Bytom: top 200 sempre più vicina

Si chiude con una finale la settimana di Tyra Grant nell’ITF W60 di Bytom (Polonia). La diciassettenne azzurra nell’atto conclusivo si è arresa alla svedese Kajsa Rinaldo Persson con lo score di 6-3 6-3. Un esito che impedisce all’azzurra di agguantare il suo primo titolo stagionale, nonché il più importante della carriera dopo quelli di Selva Gardena (W50) e Antalya (W15) dello scorso anno, ma che infonde fiducia per il percorso globale nella settimana.

Autrice di un esordio con un facile 6-2 6-2 su Pawlikowska, Grant al secondo round aveva battuto per 6-0 2-6 7-6(6) l’ottima tedesca Lilly Sophie Steur. Ai quarti era seguito il 6-2 6-4 a Gina Feistel e in semifinale era avanti 6-1 2-1 prima del ritiro dell’ucraina Katarina Zavatska. Questo risultato proietta Grant virtualmente alla posizione numero 206 del ranking mondiale, che si aggiornerà tra due lunedì, dopo la conclusione dello US Open. La top 200 è dunque sempre più vicina.