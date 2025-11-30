Mondo ITF: Mazzola trionfa in Spagna, Tabacco sconfitto in finale in Grecia

In Spagna, nel W15 di Torelló, Alessandra Mazzola (n. 524 WTA) si aggiudica il torneo. L’azzurra, testa di serie numero 3, supera in finale la francese Nadia Berecoechea, testa di serie numero 4 (n. 599 WTA), con il punteggio di 6-2, 6-4.
La giocatrice romagnola, grazie a questo successo, salirà alla 484ª posizione del ranking, avvicinandosi al suo best ranking — 456 — ottenuto l’8 settembre di quest’anno.
In Grecia, nel M25 di Heraklion, cede all’atto finale il siciliano Fausto Tabacco (n. 878 ATP). L’azzurro, testa di serie numero 4 del torneo, è stato sconfitto in due set dal tedesco Florian Broska, testa di serie numero 1 (n. 493 ATP).
Per Fausto Tabacco, nonostante il ko, si tratta di un ottimo risultato in vista dell’inizio della nuova stagione.