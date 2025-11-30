Next Gen Finals 2025, Jodar ottiene l’ultimo pass: ecco tutti i partecipanti

Si è composta in maniera definitiva la line-up delle Next Gen Finals 2025. Con l’annuncio del ritiro da parte del brasiliano Joao Fonseca, il numero 9 della race, Rafael Jodar, ne ha potuto beneficiare qualificandosi per la prima volta.
Assieme a lui si sono qualificati Jakub Mensik, Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic, Martin Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer e Nishesh Basavareddy.
I due protagonisti più attesi sono il ceco Mensik, vincitore del Masters 1000 di Miami in finale contro Novak Djokovic, e il diciannovenne statunitense Tien, autore di un’ottima annata, sublimata dal primo titolo ATP nel 250 di Metz.
Regolamento e albo d’oro
Il torneo andrà in scena dal 17 al 21 di dicembre presso la King Abdullah Sports City di Jeddah, con i migliori otto under 20 dell’anno solare che si daranno battaglia per agguantare il trofeo.
Il format prevede la divisione in due gironi da quattro, con tre partite da disputare a testa. I primi due di ogni raggruppamento si qualificheranno alle semifinali, e successivamente alla finale.
La particolarità rispetto ai classici tornei riguarda il punteggio: le partite saranno al meglio dei cinque set, a vincere il parziale sarà il tennista che arriverà per primo a quattro game e vige la regola del deciding point, che non prevede vantaggi sul 40 pari.
Nella scorsa edizione è stato Joao Fonseca a trionfare su Learner Tien con il punteggio di 2-4 4-3 (8) 4-0 4-2.