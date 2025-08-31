Medvedev cambia coach: addio a Gilles Cervara

Daniil Medvedev annuncia l’addio a Gilles Cervara. Il tennista russo, reduce da uno US Open da incubo con l’eliminazione e la sfuriata contro Bonzi, ha annunciato sui social che si separerà dal coach francese che lo ha condotto alla prima posizione mondiale nel febbraio 2022. Una situazione di crisi apparentemente irreparabile quella che vive Medvedev, pronto a scivolare fuori dalla Top 15 a fine torneo: “Abbiamo fatto 8-10 anni fantastici insieme. 20 titoli, numero 1 del mondo e cosa più importante tanti momenti divertenti e ricordi che staranno con noi per sempre. Ti sono grato per avermi guidato in questi anni e vediamo cosa porterà il futuro”. Da vedere dunque se Cervera tornerà subito nel circuito con un altro giocatore e che scelta farà Medvedev per il finale di 2025.