Jacopo Vasamì al Challenger di Todi: “Felice per questi sei mesi. Sinner? Un ricordo indelebile”

Il conto alla rovescia è terminato: la 17ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi – CERgo Tennis Cup ha preso ufficialmente il via sui campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971. Il torneo ATP Challenger 75, organizzato da MEF Tennis Events, ha aperto con i match di qualificazione, regalando subito emozioni e successi italiani.

Tra i protagonisti della giornata, il romano Andrea De Marchi ha conquistato la sua prima vittoria nel tabellone cadetto di un Challenger, superando in rimonta Alberto Bronzetti con il punteggio di 0-6 6-2 6-3 in una vera maratona sul Campo Centrale. Avanzano al turno finale delle qualificazioni anche Andrea Guerrieri e Filippo Romano, vincitori nei derby azzurri rispettivamente contro Giorgio Tabacco e Arturo Umena.

Nel main draw spiccano match di grande interesse: Marco Cecchinato esordirà contro lo svizzero Remy Bertola, mentre la testa di serie n.2 Federico Coria affronterà Federico Arnaboldi. Occhi puntati anche sul giovane Lorenzo Carboni, opposto al finalista degli Australian Open Junior 2024 Jan Kumstat. Domani sera, alle 20:30, toccherà alla wild card Pierluigi Basile (classe 2007) contro lo spagnolo Carlos Sanchez Jover.

Jacopo Vasamì: dal Trofeo Bonfiglio al debutto a Todi

Il romano Jacopo Vasamì, n.682 ATP e terzo nella classifica mondiale Junior, arriva a Todi dopo un 2025 già memorabile: tre titoli ITF Junior, tra cui il prestigioso Trofeo Bonfiglio, e una semifinale in un Challenger. “È la mia prima volta qui e devo dire che il torneo è organizzato in modo impeccabile – ha dichiarato Vasamì –. Ringrazio la FITP per la wild card e spero di onorarla al meglio”.

Reduce da esperienze internazionali, tra cui Wimbledon Junior e un allenamento speciale con Jannik Sinner, Vasamì è ora nel pieno della transizione dal circuito giovanile a quello professionistico, guidato dal coach Fabrizio Zeppieri dopo il rientro dalla Rafa Nadal Academy: “Allenarmi con Jannik a Wimbledon, poche ore prima del suo match di quarti di finale, è stata un’esperienza unica. Ho imparato molto semplicemente standogli vicino e giocando con lui. Si tratta di ricordi che porterò con me per sempre”.

Andrea De Marchi: vittoria e ritorno dopo l’infortunio

Per Andrea De Marchi il debutto in un Challenger è stato dolcissimo: “La partita è iniziata male a causa del caldo, ma ho trovato il giusto atteggiamento per ribaltarla. Vincere davanti alla mia famiglia è stato speciale”, ha raccontato il giovane romano. Dopo il best ranking di n.16 nel circuito under 18, De Marchi ha affrontato un lungo stop per un edema osseo all’omero, ma ora è in ripresa e pronto alla sfida decisiva delle qualificazioni contro il finlandese Eero Vasa.

