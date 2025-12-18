Alcaraz, parla l’ex allenatore Navarro: “Separazione Ferrero una sorpresa, motivi non solo sportivi”

Nelle ultime ore la vicenda che ha catturato maggiormente l’attenzione dei fan del tennis riguarda la separazione tra Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero. Sono 24 i titoli vinti dalla coppia spagnola, tra cui 6 Slam e altrettanti Masters 1000, che rendono il duo iberico uno dei più vincenti della storia recente di questo sport.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno tramite il profilo Instagram del numero al mondo sconvolgendo tutti, dagli appassionati agli addetti ai lavori. I motivi della rottura non sono chiari: secondo Javier de Diego del RNE Deportes, i problemi sono emersi durante le trattative per il rinnovo di contratto di Ferrero e questo ha portato alla fine della collaborazione tra i due campioni spagnoli.

Sempre ai microfoni di RNE, Kiko Navarro, il primo allenatore della carriera di Carlitos, ha parlato della separazione con Ferrero: “Sapevo qualcosa da mesi tramite il padre. Mi informerò meglio nei prossimi giorni. Tutto ha un inizio e una fine, ma è stata comunque una sorpresa”.

Navarro, inoltre, sostiene che la decisione sia arrivata “più dall’ambiente che dal giocatore”. Ha poi aggiunto: “Carlos è sempre stato molto leale con i suoi allenatori, lo è stato con me e lo è stato con Ferrero. Per motivi che vanno oltre l’aspetto sportivo si è arrivati a questa scelta. Juan Carlos ha fatto un lavoro straordinario, non c’è nulla da rimproverargli. Chi ha preso la decisione – e non è stato Carlitos – avrà avuto i suoi motivi”.

Navarro ha speso qualche parola anche nei confronti di Samuel Lopez, colui che affiancherà Alcaraz nel 2026: “Mi dispiace che sembri sempre necessario un ‘nome enorme’ per allenare Alcaraz, come Ferrero o Moyà. Non è così. Conta che Carlos rispetti il suo allenatore. Samu ha persino più esperienza di Ferrero come coach, conosce benissimo il circuito. Ѐ umile ed è un professionista eccezionale. Io lo vedo come primo allenatore”.

A poche settimane dall’inizio dell’Australian Open 2026, obiettivo primario del nativo di Murcia, gli occhi di tutti rimangono puntati su quello che accadrà nei prossimi giorni all’interno del team di Alcaraz che potrebbe, secondo Navarro, essere rinforzato ancora.

Marco Della Calce