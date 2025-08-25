Novak Djokovic a Serena Williams: “La sfido, vorrei tornasse in campo nel 2026”

Nonostante qualche piccolo problema fisico, come per sua stessa ammissione, Novak Djokovic ha superato in tre set il tennista americano Learner Tien (6-1 7-6 6-2) e si è qualificato per il secondo turno degli US Open, dove affronterà un altro tennista a stelle e strisce, Zachary Svajda.

La condizione fisica del campione serbo però non è stato l’unico argomento trattato dallo stesso Djokovic nella consueta conferenza stampa post-match. A tenere banco è stata anche una particolare sfida lanciata niente meno che ad una delle regine di tutti i tempi del tennis mondiale, Serena Williams.

Le parole di Novak Djokovic e la “sfida” a Serena Williams

“So che non si è ancora ritirata ufficialmente e allora vorrei lanciarle questa sfida: tornare nel tour nel 2026. So che Serena non si tirerà indietro, è una grandissima giocatrice ed è fantastico poterla avere nel mondo del tennis”.

Chissà dunque se la pluricampionessa Slam deciderà a 43 anni di tornare in campo così come la sorella Venus (di due anni più grande), che dopo i match giocati poche settimane fa a Washington e Cincinnati è pronta a sfidare la tennista ceca Karolina Muchova nel primo turno degli Us Open.

Serena Williams non gioca una partita ufficiale dal 2022 quando, proprio agli Us Open, fu sconfitta in tre set al terzo turno da Ajla Tomljanovic. Anche se può far storcere il naso che un’icona del tennis come Serena possa essersi ritirarta ufficialmente dopo una sconfitta, al momento appare improbabile che decida di accettare il particolare invito rivoltole da Novak Djokovic.