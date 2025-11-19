Novak Djokovic oggi a Bologna per l’omaggio a Niki Pilic

La Serbia non è qualificata a Bologna per le Finals di Coppa Davis, ma un cameo speciale Novak Djokovic lo metterà in alto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 novembre. Il campione serbo sarà tra gli ospiti speciali di una breve cerimonia di tributo per Niki Pilic, leggenda del tennis croato e uno dei mentori sportivi di Nole, scomparso a settembre all’età di 86 anni.

Djokovic aveva già onorato la memoria di Pilic durante il torneo di Atene. Oggi avrà un’altra occasione per ricordare la sua figura, insieme a – tra gli altri – Ivan Ljubicic e Boris Becker. L’appuntamento è per le ore 15:15 sul Centrale allestito all’interno della Super Tennis Arena, presso Bologna Fiere, sede dell’atto conclusivo della Davis.