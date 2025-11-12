Parla Mrva, sparring alle ATP Finals: “Sinner mi ha dato consigli sul dritto”

Alle ATP Finals, ogni anno, oltre ai migliori otto del mondo ci sono anche giovani tennisti scelti come sparring partner, compagni di allenamento dei protagonisti del torneo. Una tradizione che ha visto passare nomi come Luciano Darderi, Nico Budkov Kjaer e Joao Fonseca, e che nel 2025 porta alla ribalta Maxime Mrva, giovane talento ceco classe 2007, già vincitore in Coppa Davis con la Repubblica Ceca.

Intercettato dall’ANSA, Mrva ha raccontato la sua esperienza torinese e in particolare gli allenamenti con Jannik Sinner: “Abbiamo parlato molto di tecnica e mi ha aiutato parecchio. Mi ha consigliato di migliorare il dritto: devo cambiare qualcosa e lavorerò subito su questo. Sono anche riuscito a fargli un punto, il pubblico ha applaudito ed è stato un momento bellissimo”.

Il ceco ha poi parlato delle sue ambizioni per il futuro: “Tra cinque anni spero di essere qui per giocare questo torneo. È il sogno di tutti diventare il migliore, e io cercherò di fare del mio meglio”.

Mrva spera di potersi allenare di nuovo con Sinner in futuro, ma ha chiuso l’intervista con una battuta che farà sorridere, o forse storcere il naso, ai fan italiani: “Il mio giocatore preferito? Nick Kyrgios. È un tennista incredibile e anche un bravissimo ragazzo”.