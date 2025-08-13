Challenger Todi, altra vittoria per Ferrari: ai quarti c’è Skatov

La diciassettesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup, organizzata da MEF Tennis Events, entra nel vivo con la definizione dei quarti di finale. Gianmarco Ferrari conquista un posto tra i migliori otto grazie al successo su Facundo Juarez per 6-4 6-4. Prosegue l’ottimo momento di Nicolai Budkov Kjaer, ex n.1 mondiale under 18 e campione di Wimbledon Junior 2024, che ottiene la dodicesima vittoria consecutiva nel circuito Challenger approfittando del ritiro di Matheus Pucinelli De Almeida quando conduceva 7-6(2) 3-0.

Fuori invece Francesco Forti e Filippo Romano: il primo eliminato da Valentin Vacherot (6-4 6-2), il secondo sconfitto in rimonta da Timofey Skatov (3-6 6-0 6-4). In programma nella sessione serale del Campo Centrale del Tennis Club Todi 1971 un derby italiano tra Stefano Travaglia e Jacopo Vasamì, seguito dalla sfida tra Marco Cecchinato e Alexey Vatutin.

Skatov: “La mia stagione inizia ora”

Dopo un avvio di 2025 sottotono, Timofey Skatov sta ritrovando fiducia e risultati. L’attuale n.308 ATP è arrivato in Umbria reduce dalla finale al Challenger di Bonn e a Todi ha superato due ostacoli di rilievo: la testa di serie n.5 Gonzalo Bueno e Filippo Romano (3-6 6-0 6-4).

«Devo fare i complimenti al mio avversario per la grande aggressività – ha dichiarato il kazako –. Dopo un primo set complicato, ho cercato di allungare gli scambi e spingere entrando in campo, e la strategia ha funzionato. La stagione finora non mi ha soddisfatto, ma nell’ultimo mese sto collezionando prestazioni positive».

Il legame di Skatov con l’Italia è forte: «Qui mi diverto molto, amo giocare sulla terra rossa e in generale sono felice di disputare tornei in questo Paese». L’ex n.1 mondiale Junior, best ranking n.123 ATP nel 2023, domani sfiderà Gianmarco Ferrari per un posto in semifinale.

