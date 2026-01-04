AtpNews

ATP 250 Hong Kong 2026: Maestrelli subito eliminato

Donato Boccadifuoco
By Donato Boccadifuoco
1 Min Read
Francesco Maestrelli - Foto Antonio Milesi
Francesco Maestrelli - Foto Antonio Milesi

Niente da fare per Francesco Maestrelli. La corsa del tennista azzurro nel tentativo di accedere al tabellone principale dell’ATP 250 Hong Kong 2026 si interrompe al primo turno delle qualificazioni per mano del cinese Yi Zhou che si impone con il punteggio di 6-0 6-3. Avvio shock nel primo set per Maestrelli costretto a subire break in ben tre occasioni; nel secondo parziale la sfida diventa nettamente più equilibrata ma è ancora una volta il numero 139 del ranking mondiale a subire il break (nell’ottavo game) che indirizza definitivamente la contesa a favore del tennista cinese. Yi Zhou affronterà in finale il cileno Alejandro Tabilo per un posto nel main draw.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS