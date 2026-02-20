Berrettini-Buse oggi in tv: orario, canale, diretta streaming quarti ATP 500 Rio 2026

Matteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse nei quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026. Il numero 57 del ranking ha sconfitto nel turno precedente il lucky loser serbo Dusan Lajovic in rimonta per 3-6 6-4 6-2 in 2 ore e 4 minuti di gioco. Partirà favorito ma non dovrà sottovalutare l’avversario, reduce dal trionfo ai danni del beniamino di casa Joao Fonseca.
BERRETTINI-BUSE OGGI IN TV: ORARIO E CANALE
Il match tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse, che mette in palio un posto in semifinale a Rio de Janeiro, andrà in scena tra venerdì 20 febbraio, non prima delle 22.30 (orario italiano). La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.