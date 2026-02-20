ATP 500 Rio 2026: Berrettini rimonta Lajovic e vola ai quarti

Vince ancora Matteo Berrettini. Terza vittoria nelle ultime 4 partite per l’ex numero 6 al mondo che batte il lucky loser Dusan Lajovic in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 in poco più di 2 ore di gioco. Grande prova di forza per il romano che accede così ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026. Funziona il servizio per Matteo: 44 punti conquistati su 56 giocati con la prima (79%). Nel prossimo turno affronterà il peruviano Ignacio Buse (n.91 ATP) che a sorpresa ha eliminato il beniamino di casa Joao Fonseca, testa di serie numero 3 del seeding. Non ci sono precedenti tra i due, in una sfida che vede il finalista di Wimbledon 2021 favorito sull’avversario secondo i bookmakers.
LA PARTITA
Nel primo set il numero 129 del mondo parte forte e in apertura vince 3 game consecutivi, breakkando l’azzurro nel secondo gioco alla prima occasione. Il numero 57 del ranking non riesce a procurarsi alcuna chance di break. Lajovic è praticamente perfetto al servizio e chiude il primo parziale per 6-3.
Nel primo game del secondo set Berrettini è costretto ad annullare tre palle break. Nel game successivo tocca a Lajovic difendersi dagli attacchi dell’azzurro che non riesce a capitalizzare le due chance di break conquistate. Il primo break per l’ex numero 6 al mondo arriva nel sesto game, ma il serbo controbreakka immediatamente. Nel decimo game il n. 57 del mondo accelera nuovamente, strappa il servizio e vince il parziale 6-4.
Nel terzo set, sul punteggio di 2-2 “The hammer” alza clamorosamente il ritmo. Prima mantiene a 0 la battuta, poi breakka l’ex numero 23 al mondo nel sesto (a 15) e nell’ottavo game (a 0) per archiviare la pratica Lajovic con il risultato di 3-6 6-4 6-2 e accedere ai quarti di finale del torneo brasiliano.