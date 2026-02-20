Challenger Nuova Delhi 2026: Cinà eliminato nei quarti, Sakamoto vince in rimonta

Si interrompe nei quarti di finale il cammino di Federico Cinà al Challenger 75 di Nuova Delhi. L’azzurro è stato sconfitto dal giapponese Rei Sakamoto con il punteggio di 6-7(7) 6-3 6-2, che conosce bene poiché nel 2024 avevano disputato insieme la finale del doppio junior al Roland Garros, poi persa.

La partita

Cinà aveva iniziato bene l’incontro, aggiudicandosi un primo set equilibrato al tie-break (9-7) dopo oltre un’ora di gioco. L’azzurro ha tenuto con continuità i propri turni di servizio, facendo la differenza nei punti decisivi. Dal secondo parziale Sakamoto ha alzato l’intensità in risposta e ha trovato maggiore continuità da fondo, ottenendo il break che ha indirizzato il set sul 6-3. Nel terzo il giapponese ha preso definitivamente il controllo degli scambi, strappando ancora il servizio a Cinà e chiudendo 6-2. Per l’azzurro resta comunque un torneo positivo, con l’accesso ai quarti dopo la vittoria su Nagal e nuovi punti utili per la classifica ATP.