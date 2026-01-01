Jannik Sinner, Capodanno tra amici a Monte Carlo

Ultimi momenti di relax prima di tornare in modalità competizione per Jannik Sinner. Il numero uno azzurro ha salutato il 2025 festeggiando il Capodanno nel segno della tradizione, a Monte Carlo, insieme a un gruppo di amici, tra cui il pilota ed ex Formula 1 Antonio Giovinazzi, vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2023 e campione del mondo Endurance nel 2025.

Ora però lo sguardo è già rivolto alla nuova stagione: prima della trasferta australiana, Sinner sarà protagonista il 10 gennaio a Seoul, all’Incheon Inspire Arena, nell’Hyundai Super Match, match d’esibizione che lo vedrà opposto a Carlos Alcaraz. Un ultimo appuntamento-show, poi sarà tempo di Australia e di primo Slam dell’anno