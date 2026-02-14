ATP Rotterdam 2026: Bolelli e Vavassori si qualificano per la finale

Dopo un inizio di stagione sottotono, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Lo fanno nell’ATP 500 di Rotterdam 2026, dove dodici mesi fa si erano laureati campioni. In semifinale la coppia azzurra ha superato per 7-6 3-6 10-7 – dopo quasi due ore di gioco – i tedeschi Schnaitter/Wallner. E nell’atto conclusivo avrà l’opportunità di prendersi una bella rivincita perché non troverà i più quotati Arevalo/Pavic, bensì Ho/Jebens. Proveniente dalle qualificazioni, si tratta del duo che li ha battuti a sorpresa al primo turno dell’Australian Open. Appuntamento domenica 15 febbraio alle ore 13.00 (diretta Sky Sport).