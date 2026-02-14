Tabellone WTA 1000 Dubai 2026: Rybakina guida il seeding, ci sono Paolini e Cocciaretto

Sorteggiato il tabellone principale del WTA 1000 di Dubai 2026, in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 15 al 21 febbraio. In virtù dei forfait di Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, sarà la kazaka Elena Rybakina la prima testa di serie. A contendere il titolo alla campionessa dell’Australian Open saranno le americane Amanda Anisimova, Coco Gauff e Jessica Pegula, rispettivamente seconda, terza e quarta favorita del seeding. A difendere i colori azzurri saranno Jasmine Paolini, sesta testa di serie, ed Elisabetta Cocciaretto, proveniente dalle qualificazioni.
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Rybakina bye
Maria vs (Q) Birrell
(Q) Cocciaretto vs Raducanu
(Q) Uchijima vs (15) Muchova
(9) Bencic vs Bouzas Maneiro
(WC) Sonmez vs (WC) Bejlek
Siniakova vs Badosa
(7) Svitolina bye
(3) Gauff bye
Ostapenko vs Kalinskaya
Bouzkova vs Mertens
(Q) Ruse ve (14) Navarro
(10) Noskova vs Li
Cirstea vs (Q) Sasnovich
(LL) Baptiste vs Eala
(6) Paolini bye
(8) Alexandrova bye
(WC) Sun vs Linette
(LL) Stearns vs Zheng
Kenin vs (12) Tauson
(16) Jovic vs Sakkari
Shnaider vs Joint
(Q) Gracheva vs (Q) Sramkova
(4) Pegula bye
(5) Andreeva bye
Siegemund vs Kasatkina
(Q) Seidel vs Bucsa
Cristian vs (11) Mboko
(13) Samsonova vs Fernandez
Yastremska vs (WC) Tjen
Pavlyuchenkova vs Krejcikova
(2) Anisimova bye