INTERVISTA – Giovanni Fonio: “Gli scommettitori stanno andando oltre. Sogno ancora le quali Slam”

Dal sole delle Canarie, al Tenerife Challenger, Giovanni Fonio si racconta ai microfoni di Spazio Tennis tra passato, sogni e maturità. Un’intervista profonda e sincera che tocca carriera, amicizie e il desiderio – mai nascosto – di giocare le qualificazioni di uno Slam. Per Fonio, Tenerife non è una tappa qualunque. “È il quarto anno che vengo a giocare qua a Tenerife e per me è sempre un grande piacere. La location parla da sé, è un posto bellissimo e negli anni passati ho sempre espresso un buon tennis”.

Un legame consolidato anche dall’organizzazione di MEF Tennis Events: “Quando i tornei sono organizzati da MEF penso che per noi giocatori sia sempre una garanzia”. Il ricordo più bello? “Giocai il secondo turno sul centrale contro Bu. Fu una partita durissima che vinsi 7-6, 7-5. Io giocai benissimo e mi resi conto che lui era veramente un ottimo giocatore”.

La preparazione e l’esperienza con Berrettini

Dopo il lavoro a Novara con Pietro Rondoni, per Fonio è arrivata un’opportunità speciale: allenarsi a Dubai con Matteo Berrettini: “Per me è stata un’esperienza bellissima. Sono stati giorni di allenamento molto intensi e mi è servita tanto sia dal punto di vista tecnico che umano”. Un’esperienza a 360 gradi: “Parliamo di persone e di un team che rispetto molto anche dal punto di vista umano. È stata un’esperienza molto positiva”.

Best ranking intorno alla 269-270, un obiettivo chiaro: le qualificazioni Slam: “Negli ultimi tre anni sono sempre stato stabile intorno a quella posizione. Il livello di gioco non mi manca. Quando si va a giocare un challenger ogni giocatore meriterebbe di essere nei primi 200”. E il sogno non è affatto accantonato: “Ho 27 anni, non mi sento vecchio nel mondo del tennis. Penso sia un’età in cui si raggiunge la maturazione sia tecnica che umana. Credo che questa possa essere la cosa che mi aiuterà a fare quell’ultimo step”. La differenza rispetto al passato? “Oggi mi sento una persona più completa sotto tutti gli aspetti”.