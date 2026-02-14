Qualificazioni WTA 1000 Dubai 2026: Cocciaretto da battaglia: annullati tre match point, è nel main draw

Nell’ultimo turno di qualificazioni del WTA 1000 di Dubai, Elisabetta Cocciaretto completa l’opera e, dopo la vittoria in rimonta con Vekic, supera anche Anastasia Zakharova, accedendo al tabellone principale. L’azzurra si impone 6-2 6-7(3) 7-5 in quasi tre ore di gioco, al termine di un match con continui ribaltamenti di fronte, in cui annulla tre match point consecutivi. Prosegue così il buon momento dell’italiana dopo l’ottimo percorso nel 1000 di Doha, concluso ai quarti di finale.
LA PARTITA
Sin dall’inizio i turni di battuta risultano combattuti da ambo le parti, con l’azzurra che preme il piede sull’acceleratore e nel quarto game ottiene il break. Nonostante i tentativi di rimonta da parte della russa, Cocciaretto resiste e chiude il primo parziale con un ulteriore break.
In apertura di secondo set, la marchigiana ha tre occasioni per strappare il servizio ma non le concretizza. Nel quinto gioco arriva un inaspettato break a zero a favore della numero 105 del ranking ma l’italiana reagisce e riporta tutto in parità. Una serie di quattro break consecutivi conduce al tie-break da cui Zakharova esce vincitrice.
Nel terzo parziale Cocciaretto colleziona numerose chance per strappare il servizio, precisamente otto, ma senza successo. Sembra tutto perduto quando la ventiquattrenne originaria di Volgograd conquista tre match point consecutivi, ma la numero 40 del mondo non demorde e tiene il servizio. Nel gioco successivo ottiene il break e raggiunge, in maniera insperata, il tabellone principale.