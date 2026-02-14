Tabellone e percorso Jannik Sinner all’ATP 500 di Doha: tutti i possibili avversari

Il tabellone e il percorso, con tutti i possibili accoppiamenti e avversari di Jannik Sinner all’ATP 500 di Doha. Tutto pronto per il secondo appuntamento ufficiale stagionale per il n.2 del mondo. Un anno dopo il torneo in cui era arrivata l’ufficialità della sospensione, l’azzurro torna con ancora più fame dopo la sconfitta in semifinale per mano di Djokovic all’Australian Open. Il torneo non è ancora iniziato, ma a meno di sorprese, l’attesa di tanti appassionati è già proiettata verso un’altra finale contro Carlos Alcaraz. Andiamo quindi a scoprire il potenziale cammino di Sinner a Doha.

TABELLONE, PERCORSO E AVVERSARI SINNER ATP 500 DOHA 2026

PRIMO TURNO – Machac

SECONDO TURNO – Shannan Zayid (WC) o Popyrin

QUARTI DI FINALE – (6) Mensik, Zhang o un qualificato

SEMIFINALE – (3) Bublik, Fils o (8) Lehecka, Bergs

FINALE – (1) Alcaraz, (4) Medvedev, (5) Rublev o (7) Khachanov