ATP 500 Dallas 2026: vincono in rimonta Fritz, Shelton e Shapovalov, anche Cilic in semifinale

Terminati i quarti di finale dell’ATP 500 di Dallas 2026. Vittoria non semplice per il padrone di casa Ben Shelton, numero 2 del seeding, che rimonta il serbo Miomir Kecmanovic in quasi due ore di gioco con il risultato di 5-7 6-3 6-4. Sono 15 gli ace messi a segno dal nativo di Atlanta che, dopo aver perso il primo parziale, ha alzato il rendimento al servizio: da quel momento, nessuna chance di break concessa all’avversario.

FRITZ AVANZA

Avanza anche l’altro beniamino di casa Taylor Fritz, numero 1 del seeding. Battuto in rimonta nel derby statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-7(2) 6-4 7-6(5) dopo due ore e mezza di battaglia. Nel primo set, sul punteggio di 4-5, il numero 7 del mondo ha richiesto un medical time-out a seguito di un problema al gomito destro. Nonostante ciò, il californiano è stato praticamente perfetto al servizio: 22 ace e 0 break subiti (4 palle break annullate su 4).

CILIC OK

Nel primo match di giornata, il croato Marin Cilic ha superato senza troppi problemi il qualificato Jack Pinnington Jones, capace di eliminare al primo turno la testa di serie numero 4 Flavio Cobolli. 6-1 6-4 il punteggio in favore del vincitore dello US Open 2014 che sale così a 602 vittorie in carriera.

IL CAMPIONE IN CARICA TREMA MA C’È

A chiudere il turno è stata la sfida tra il canadese Denis Shapovalov e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, conclusasi con la vittoria in rimonta della testa di serie numero 7 del torneo. Decisivi i 17 ace messi a segno dall’ex numero 10 del mondo che supera la testa di serie numero 3 per 5-7 6-4 6-3 dimostrando una grande tenacia mentale.