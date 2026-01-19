Australian Open 2026, Arnaldi: “Sapevo di non essere al top, ma è andata peggio del previsto”

Matteo Arnaldi è uscito sconfitto al primo turno dell’Australian Open 2026 contro Andrey Rublev in tre set dove, a causa dei ripetuti problemi alla caviglia, non ha potuto dare il meglio di sé e giocarsela alla pari.

Come riportato da Ubitennis, l’italiano mostra tutto il suo disappunto per una questione che sembrava essersi lasciato alle spalle, ma che, invece, ancora lo tormenta: “Sapevo di non essere al top ma è andata peggio del previsto, già dopo pochi game sentivo dolore. Dalle analisi sembra tutto risolto, poi, però, continua a fare male quando sono in campo”.

È da diverso tempo che l’attuale numero 65 del mondo convive con questa fastidiosa situazione, ma sapere di non poter avere il controllo resta motivo di disagio: “Ci ho giocato su per un lungo periodo, ora però e troppo. La cosa peggiore è che entro in campo e, al momento, non sono favorito con nessuno”.

Il ventiquattrenne ligure, nonostante Rublev sia un avversario complicato, aveva buone chance. Nell’unico scontro diretto negli Slam infatti, era riuscito a prevalere e il computo totale li vedeva sul 2 pari. Per questo i rimpianti sono molti: “Quello che faccio bene dà fastidio a lui, il problema è che non posso farlo. Sono in sofferenza dal primo all’ultimo minuto, non mi sto divertendo”.

Rimedi possibili e prospettive future

Le circostanze peggiori sono quelle in cui non si può agire concretamente per risolvere un problema, ed è proprio questo a tormentare Arnaldi: “Non ci sono soluzioni più drastiche, sulla carta è passato ed è questo il punto. Prima c’era una microfrattura, ora non c’è più nulla”.

Rimane complicato prefissarsi dei traguardi senza avere la possibilità di allenarsi in serenità e lavorando sulle proprie debolezze in campo. Il classe 2001, dunque, vuole prendersi tutto il tempo necessario per decidere: “L’idea sarebbe quella di fare il tour americano, ma non ne sono sicuro. Giocare così non ha senso”.