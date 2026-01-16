Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 18 gennaio. Esordio per Alcaraz e Cobolli

Il programma del primo giorno di main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 18 gennaio per l’Australian Open 2026. Giunge finalmente l’ora del tabellone principale del primo Slam stagionale. Apre il programma sulla Rod Laver Arena l’italiana Jasmine Paolini che sfida la qualificata Aliaksandra Sasnovich, a seguire inizia il torneo anche per il finalista della scorsa edizione Alexander Zverev chiamato subito ad un match non scontato contro Gabriel Diallo. Sessione serale invece per Sabalenka e Alcaraz. Debutto anche per Flavio Cobolli che apre i battenti sulla John Cain Arena opposto al qualificato Arthur Fery.
IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 18 GENNAIO
Rod Laver Arena
ore 01.30 – (7) Paolini vs (Q) Sasnovich
a seguire – (3) Zverev vs Diallo
non prima delle ore 09.00 – (1) Sabalenka vs (WC) Rakotamanga Rajonah
a seguire – (1) Alcaraz vs Walton
Margaret Court Arena
ore 01.30 – Sakkari vs Jeanjean
a seguire – (18) Cerundolo vs Zhang
non prima delle ore 09.00 – (10) Bublik vs Brooksby
a seguire – (28) Raducanu vs Sawangkaew
John Cain Arena
ore 01.30 – (20) Cobolli vs (Q) Fery
non prima delle ore 03.30 – (12) Svitolina vs Bucsa
non prima delle ore 07.00 – (29) Tiafoe vs (Q) Kubler
a seguire – Danilovic vs (WC) Williams
Kia Arena
ore 01.00 – (WC) Gibson vs Blinkova
a seguire – Schoolkate vs (32) Moutet
non prima delle ore 05.30 – (Q) Zheng vs Korda
a seguire – Pavlyuchenkova vs (Q) Bai
1573 Arena
ore 01.00 – Kecmanovic vs Etcehverry
a seguire – (11) Alexandrova vs (Q) Sonmez
a seguire – Bonzi vs (26) Norrie
ANZ Arena
ore 01.00 – (26) Yastremska vs Ruse
a seguire – Jacquemot vs (20) Kostyuk
a seguire – Ugo Carabelli vs Fucsovics
a seguire – Lamens vs Potapova
Court 6
ore 01.00 – Putinseva vs Haddad Maia
a seguire – Nava vs (WC) Jacquet
a seguire – Hanfmann vs (Q) Svajda
Court 7
ore 04.00 – (WC) Kypson vs Comesana
a seguire – Kudermetova vs Maristany Zuleta De Reales
Court 8
ore 03.oo – McNally vs (Q) Sakatsume
a seguire – (Q) Draxl vs Dzumhur
Court 13
ore 04.00 – Baptiste vs (32) Vondrousova
a seguire – Cazaux vs (Q) Faria