Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 18 gennaio. Esordio per Alcaraz e Cobolli

By Lapo Castrichella
3 Min Read
Carlos Alcaraz - Foto Adelchi Fioriti
Carlos Alcaraz - Foto Adelchi Fioriti

Il programma del primo giorno di main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 18 gennaio per l’Australian Open 2026. Giunge finalmente l’ora del tabellone principale del primo Slam stagionale. Apre il programma sulla Rod Laver Arena l’italiana Jasmine Paolini che sfida la qualificata Aliaksandra Sasnovich,  a seguire inizia il torneo anche per il finalista della scorsa edizione Alexander Zverev chiamato subito ad un match non scontato contro Gabriel Diallo. Sessione serale invece per Sabalenka e Alcaraz. Debutto anche per Flavio Cobolli che apre i battenti sulla John Cain Arena opposto al qualificato Arthur Fery

IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 18 GENNAIO

Rod Laver Arena

ore 01.30 – (7) Paolini vs (Q) Sasnovich
a seguire – (3) Zverev vs Diallo

non prima delle ore 09.00 – (1) Sabalenka vs (WC) Rakotamanga Rajonah
a seguire – (1) Alcaraz vs Walton

Margaret Court Arena

ore 01.30 – Sakkari vs Jeanjean
a seguire – (18) Cerundolo vs Zhang

non prima delle ore 09.00 – (10) Bublik vs Brooksby
a seguire – (28) Raducanu vs Sawangkaew

John Cain Arena

ore 01.30 – (20) Cobolli vs (Q) Fery

non prima delle ore 03.30 – (12) Svitolina vs Bucsa

non prima delle ore 07.00 – (29) Tiafoe vs (Q) Kubler
a seguire – Danilovic vs (WC) Williams

Kia Arena

ore 01.00 – (WC) Gibson vs Blinkova
a seguire – Schoolkate vs (32) Moutet

non prima delle ore 05.30 – (Q) Zheng vs Korda
a seguire – Pavlyuchenkova vs (Q) Bai

1573 Arena

ore 01.00 – Kecmanovic vs Etcehverry
a seguire – (11) Alexandrova vs (Q) Sonmez
a seguire – Bonzi vs (26) Norrie

ANZ Arena

ore 01.00 – (26) Yastremska vs Ruse
a seguire – Jacquemot vs (20) Kostyuk
a seguire – Ugo Carabelli vs Fucsovics
a seguire – Lamens vs Potapova

Court 6

ore 01.00 – Putinseva vs Haddad Maia
a seguire – Nava vs (WC) Jacquet
a seguire – Hanfmann vs (Q) Svajda

Court 7

ore 04.00 – (WC) Kypson vs Comesana
a seguire – Kudermetova vs Maristany Zuleta De Reales

Court 8

ore 03.oo – McNally vs (Q) Sakatsume
a seguire – (Q) Draxl vs Dzumhur

Court 13

ore 04.00 – Baptiste vs (32) Vondrousova
a seguire – Cazaux vs (Q) Faria

