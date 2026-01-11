Niente WTA a Cleveland nell’estate del 2026: il problema è il campo

Il WTA 250 di Cleveland non si terrà nel 2026. Lo hanno reso noto gli organizzatori spiegando che, dopo cinque edizioni, quest’estate il torneo non verrà disputato. Alla base di ciò c’è la necessità di una struttura permanente per l’evento.

“Negli ultimi cinque anni, il WTA di Clveland ha funzionato con un impianto temporaneo, trasformando i parcheggi in uno stadio unico nel suo genere che ha presentato Cleveland a milioni di tifosi in tutto il mondo” si legge in un annuncio inviato via mail da Tennis in the Land e Topnotch Events, che gestisce l’evento. A riportarlo è il Cleveland Magazine.

“Nonostante i significativi investimenti annuali, continuare a costruire e smantellare l’impianto ogni anno non è più economicamente sostenibile senza un impianto tennistico permanente e infrastrutture di supporto” prosegue la nota.

Non è tuttavia un addio bensì un arrivederci poiché Tennis in the Land è al lavoro per creare una struttura permanente per eventi futuri, che possa essere utilizzata anche per il torneo di tennis. “Continuiamo a impegnarci per portare il tennis professionistico a Cleveland ogni estate. Sapere che c’è un pubblico che si è dedicato a sostenerlo ci aiuterà a continuare a farlo” conclude il comunicato.