Us Open, torna d’attualità il problema marijuana. Ruud: “L’odore è ovunque”

Tornano gli Us Open, si rimette piede a Flushing Meadows ed ecco che anche le polemiche sull’odore di marijuana diventano nuovamente attualità. “Oh mio Dio, in realtà c’è lo stesso odore ovunque qui dentro. L’intero posto puzza di erba. Il campo 17 odora come il salotto di Snoop Dogg”, aveva dichiarato un paio di anni fa Sascha Zverev. Il tedesco non è stato l’unico nel corso degli ultimi anni a evidenziare la cosa, con Sakkari, Monfils e altri giocatori che anche si sono fatti sentire. La cannabis è infatti legale a New York dal 2021, con la legge che consente ai maggiori di 21 anni di acquistarla, possederla e utilizzarla.

Quest’anno il primo a riaprire l’argomento è Casper Ruud, che ne ha parlato in un’intervista ripresa dalla tv di stato norvegese NRK. “Questo è il più grande svantaggio di New York: l’odore è ovunque. Anche qui nella struttura, non pensavo fosse così forte. Devi solo accettarlo, ma chiaramente non è un odore che hai piacere avere nell’aria”, ha affermato. “Penso che sia fastidioso essere in campo e avere qualcuno nelle vicinanze che fuma una canna. Non è divertente per i giocatori essere stanchi e allo stesso tempo dover inalare questo odore. Non possiamo farci niente, a meno che la legge non venga modificata, ma dubito che ciò accadrà”, dice l’ex finalista del torneo.

Come dice lo stesso Ruud, soluzioni a breve termine non ce ne sono. Quindi testa al campo e all’esordio in main draw contro l’austriaco Ofner dopo aver raggiunto la finale nel doppio misto con Iga Swiatek.