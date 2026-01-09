United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 10 gennaio con le due semifinali

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 10 gennaio della United Cup 2026. Si giocano a Sydney le due semifinale: Svizzera-Belgio e Usa-Polonia. Aprirà la giornata il singolare femminile tra Bencic e Mertens. A seguire Wawrinka contro Bergs e, in caso di parità, toccherà al doppio misto con Bencic/Wawrinka opposti a Mertens/Bergs.

IL PROGRAMMA

KEN ROSEWALL ARENA

ore 00.00 (16) Bencic vs (7) Mertens

a seguire (16) Wawrinka vs (7) Bergs

a seguire (16) Bencic/Wawrinka vs (7) Mertens/Bergs

non prima delle ore 7:30 (1) Fritz vs (9) Hurkacz

non prima delle ore 9:00 (1) Gauff vs (9) Swiatek

a seguire (1) Gauff/Harrison vs (9) Swiatek/Hurkacz