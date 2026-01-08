News

ATP 250 Hong Kong 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 9 gennaio con Musetti

Tommaso de Laurentiis
By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Lorenzo Musetti - Foto Phamai Techaphan:Shutterstock

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 9 gennaio dell’ATP 250 di Hong Kong 2026. Torna in campo Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, che se la vedrà con il padrone di casa Coleman Wong. Toccherà anche ad Andrey Rublev, impegnato con il portoghese Nuno Borges, mentre sarà derby a stelle e strisce tra il qualificato Micheal Mmoh e Marcos Giron.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CENTER COURT

ore 6.30 (1) Musetti vs (WC) Wong
a seguire (3) Rublev vs (8) Borges
non prima delle 11.00 (WC) Shang vs (2) Bublik
a seguire Giron vs (Q) Mmoh

