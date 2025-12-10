ESCLUSIVA – Federico Cinà accoglie Eric Hernandez nel suo team per il 2026

Novità importanti nello staff di Federico Cinà. Il tennista italiano classe 2007 ha inserito nel proprio team Eric Hernandez, ex preparatore atletico di Daniil Medvedev, che si è già unito al gruppo di lavoro durante questa preparazione invernale.

Ai microfoni di Spazio Tennis, Federico Cinà ha raccontato in esclusiva la composizione del suo team in vista della prossima stagione. L’intervista completa è disponibile sul canale YouTube di Spazio Tennis.

IL CURRICULUM DI ERIC HERNANDEZ

Hernandez ha seguito Daniil Medvedev per undici anni consecutivi, accompagnandolo in tutte le fasi della sua crescita fino all’élite del tennis mondiale. Nel corso di questo lungo percorso sono arrivati risultati di primissimo piano: il raggiungimento della prima posizione del ranking ATP, la vittoria dello US Open nel 2021, delle ATP Finals nel 2020 e tre finali all’Australian Open, oltre a numerosi altri successi nel circuito maggiore.

LA COMPOSIZIONE DEL TEAM

Per la stagione 2026, Cinà sarà seguito dal padre Francesco per tutta la parte tecnica. Nelle settimane in cui quest’ultimo non potrà essere presente nei tornei, il riferimento in panchina sarà Francesco Cardinale. La preparazione atletica sarà invece affidata interamente a Eric Hernandez, figura di grande esperienza nel circuito maggiore.

“Da quest’anno, per la parte fisica e atletica, abbiamo inserito Eric Hernandez. Stiamo lavorando insieme già da tre settimane, mi sto trovando molto bene e spero di poter fare un grande lavoro con lui. Sul lato tennistico il riferimento resta mio padre Francesco, mentre in alcune settimane ci sarà anche Francesco Cardinale, che ci darà una mano sia nei tornei che negli allenamenti”.



Non mancherà, inoltre, il supporto della Federazione Italiana Tennis e Padel, che continuerà ad affiancare Federico sia dal punto di vista tennistico che atletico e fisico.