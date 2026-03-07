Majchrzak sfida l’idolo Djokovic a Indian Wells: “Ci speravo per vedere il massimo livello possibile”

È tempo di esordio in quel di Indian Wells anche per la stella serba Novak Djokovic. Ad aspettarlo al secondo turno sarà Kamil Majchrzak, tennista polacco numero 55 del mondo che arriva a questa sfida dopo anni sicuramente particolari.

Quando si parla della storia di Kamil si cita innanzitutto una storia di redenzione. Sì, perché per arrivare a questo punto della sua carriera il polacco ha dovuto scontare una squalifica di 13 mesi terminata a fine 2023 (causata da un integratore contaminato, con l’ITIA che ha riconosciuto la sua non intenzionalità). Tutto questo lo ha portato a dover ripartire da 0, tornando nel circuito Challenger nel 2024 e vincendo ben 3 titoli in quella stagione, fondamentali per ricostruire un ranking capace di proiettarlo a ridosso dei primi 100 giocatori del mondo. Nell’annata successiva per lui sono arrivate altre importanti conferme, come il quarto turno a Wimbledon e il terzo turno agli US Open. Questi risultati hanno certificato la rinascita tennistica di Majchrzak, oggi alla posizione 55 della classifica ATP, il suo nuovo best ranking.

La sfida contro Nole lo pone davanti a un test decisamente complesso, contro un giocatore con cui lo stesso Kamil ha avuto occasione di allenarsi nel 2022. Ai microfoni dell’ATP ha ricordato quell’esperienza: “È stato incredibile allenarsi con Novak e testimoniare la qualità dei suoi colpi, ma anche il suo atteggiamento e il modo in cui si prepara. Il modo in cui si allena, quanto è attento a ogni movimento e quanto è preciso… tutto è di altissimo livello“.

Parlando del match in sé, Majchrzak ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta. È uno dei più grandi di sempre e se vuoi imparare, devi farlo dai migliori. Non ho mai giocato contro Rafa o Roger, quindi speravo di poter affrontare Novak per vedere dal vivo il massimo livello possibile. La velocità e la qualità della sua palla sono incredibili. È estremamente preciso, a tratti ‘robotico’, come se qualcuno stesse giocando alla PlayStation con lui”.

Majchrzak giocherà questo incontro in uno dei migliori momenti della sua carriera. La sfida contro Djokovic lo vede sfavorito in partenza, ma occhio a quello che può combinare il polacco. Il numero 55 del mondo ha già preso confidenza con le condizioni del torneo californiano battendo al primo turno Mpetshi Perricard, mentre per Nole sarà il primo match sul cemento californiano per quest’anno, fattore che potrà giocare un ruolo.