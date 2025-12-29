Australian Open Junior 2026, le Entry List: due italiani al via nel maschile

Rese pubbliche le Entry List dei tabelloni maschili e femminili dell’Australian Open Junior 2026. Un torneo che si disputerà dal 24 gennaio all’1 febbraio 2026 e che nel corso degli anni ha visto trionfare campioni e campionesse del calibro di Andy Roddick, Jelena Jankovic, Gael Monfils, Victoria Azarenka, e Alexander Zverev (solo per citarne alcuni). Competizione inoltre molto cara ai colori azzurri visto il successo nel 2019 di un giovanissimo Lorenzo Musetti (primo italiano nella storia a riuscire in tale impresa).

AUSTRALIAN OPEN JUNIOR 2026 – DUE ITALIANI INEL TABELLONE MASCHILE

Saranno Matteo Gribaldo e Simone Massellani – rispettivamente numero 23 e 30 del seeding – gli unici due italiani in gara considerando sia il tabellone maschile che quello femminile. Gribaldo, classe 2008 e numero 57 dell’ITF Junior Ranking, nello scorso agosto ha trionfato nel J200 Terra Outdoor di Rutensheim; Massellani, anch’esso classe 2008 e numero 68 dell’ITF Junior Ranking, in questa stagione ha sollevato al cielo il trofeo del J200 di Belgrado.

A guidare il tabellone maschile in qualità di numero 1 del seeding, il francese Yannick Theodor Alexandrscou destinato matematicamente a diventare il numero 2 junior nel prossimo gennaio. A seguire, l’americano Jack Kennedy e il brasiliano Luis Guto Miguel. Nel tabellone femminile, numero 1 e numero 3 del seeding saranno le sorelle Kovackova Alena e Jana; numero 2 la francese Ksenia Efremova che ha recentemente vinto il torneo J500 di Osaka.