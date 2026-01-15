ATP 250 Auckland 2026, rinviato per pioggia parte del programma

A causa della pioggia persistente che si è abbattuta sulla città neozelandese, la parte di programma non terminata dell’ATP 250 di Auckland riprenderà nella giornata di venerdì 16 gennaio. Si sono giocati un match in singolare e due in doppio validi per i quarti di finale. Queste sono le sfide, che verranno recuperate o concluse nel seguente ordine di gioco:

Singolare maschile

Ben Shelton vs Sebastian Baez 5-7 1-0

Eliot Spizzirri vs Fabian Marozsan 4-5

Giovanni Mpetshi Perricard vs Jakub Mensik

Doppio maschile

Inigo Cervantes/ Luciano Darderi vs Francisco Cabral/ Lucas Miedler

Alexander Erler/Robert Galloway vs Finn Reynolds/ James Watt