Australian Open 2026: medical timeout per Bronzetti

Medical timeout per Lucia Bronzetti nel corso del match di 1° turno di qualificazioni dell’Australian Open 2026 contro la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov. La tennista azzurra ha accusato un fastidio alla caviglia destra nel corso del decimo gioco del secondo set sul punteggio di 5-4 in suo favore, dove ha avuto anche la chance di chiudere il match. Bronzetti ha conquistato il primo set per 6-0, si spera non sia necessario il ritiro.

AGGIORNAMENTO ORE 1:40

Dopo l’intervento del fisio, Bronzetti è tornata regolarmente in campo vincendo il game al servizio