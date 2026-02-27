ATP 500 Dubai 2026: la finale sarà Medvedev-Griekspoor

La quinta giornata dell’ATP 500 di Dubai 2026 è stata dedicata alle due semifinali del torneo emiratino, che hanno visto sfidarsi in apertura di programma Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime, seguiti dalla sfida tra Andrey Rublev e Tallon Griekspoor. Ad accedere alla finale sono stati l’ex numero 1 del mondo e l’olandese, entrambi vincitori in due set.

Bene Medvedev

Ad aprire il programma sul centrale è il match tra Medvedev e Auger-Aliassime. Partita a senso unico, con il russo capace di non concedere nemmeno una palla break all’avversario, il quale invece perde per tre volte il servizio nei due set. Il primo momento decisivo dell’incontro arriva sul 5-4 del primo parziale, quando Medvedev sfrutta la prima palla break del match, chiudendo il set 6-4. Da lì in poi la musica non cambia: altri due break nel secondo set fissano il punteggio sul 6-4 6-2, specchio di una prestazione solida e convincente del russo.

Griekspoor oltre il dolore

Finale anche per Tallon Griekspoor, che supera i dolori a una gamba e Andrey Rublev con il punteggio di 7-5 7-6(8). Prestazione di grande livello per il numero 25 del mondo, alle prese fin dal primo set con alcuni dolori a una gamba che però non gli impediscono di conquistare la quarta vittoria consecutiva. Il primo set si decide al dodicesimo game: sul 6-5 in suo favore, l’olandese strappa il servizio al russo dopo aver annullato tre palle break nel game precedente, chiudendo 7-5. La musica non cambia nel secondo set, dove Griekspoor annulla subito tre palle break nel primo game, le prime e anche le ultime dell’intero parziale, poi vinto al tie-break. L’olandese approda così in finale al termine di un percorso eccellente dopo aver superato nei giorni precedenti test importanti contro Bublik e Mensik.