Australian Open 2026: Extreme Heat Policy, Zverev-Tien si gioca con il tetto chiuso

Emergenza caldo a Melbourne. Nella prima giornata di quarti di finale dell’Australian Open 2026, temperature piuttosto impegnative in terra Down Under con 40 gradi sfiorati e superati nel corso della mattinata. A causa del raggiungimento del valore 4.0 della Heat Stress Scale, con previsto un picco di 5.0 (valore massimo della scala) nel pomeriggio, il tetto della Rod Laver Arena è stato chiuso prima dell’inizio del match tra Alexander Zverev e Learner Tien.

COS’È L’EXTREME HEAT POLICY

Si tratta di una serie di protocolli progettati per garantire condizioni di gioco eque e ridurre il rischio di problemi di salute legati al calore estremo. La Heat Stress Scale (HSS) è una scala che varia da 1.0 a 5.0. Nel caso in cui il parametro raggiunga il valore 5.0, scatta la sospensione dei match. Per quanto concerne il singolare maschile e quello femminile il valore che fa scattare i cooling break è pari a 4. Nel singolare femminile, in caso di valore dell’HSS pari a 4 registrato in qualsiasi momento nel corso dei primi due set, sarà prevista una pausa di 10 minuti tra il 2° e il 3° set. Per quanto concerne il singolare maschile, un valore dell’HSS pari a 4 verificatosi nel corso dei primi tre set porterà a una pausa di 10 minuti tra il 3° e il 4°.