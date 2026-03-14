Doppio misto Indian Wells 2026: Cobolli/Bencic conquistano il titolo

Per il secondo anno consecutivo, il doppio misto a Indian Wells parla italiano. Dopo il trionfo di Sara Errani e Andrea Vavassori nel 2025, a trionfare nel 2026 è stato Flavio Cobolli, in coppia con l’elvetica Belinda Bencic. In seguito al successo in semifinale proprio ai danni dei campioni in carica, Cobolli/Bencic hanno superato nell’atto conclusivo le teste di serie numero 1, la canadese Gabriela Dabrowski e il britannico Lloyd Glasspool. 6-3 2-6 10-7 il punteggio del match, decisosi al super tie-break.

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