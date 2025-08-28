US Open 2025, Errani e Paolini buona la prima: “Attente nei momenti importanti”

Esordio positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio dello US Open 2025. Le azzurre, seconda coppia del seeding – ma prime nella Race to the WTA Finals davanti a Townsend e Siniakova – hanno superato all’esordio la francese Lois Boisson (semifinalista a sorpresa in singolare all’ultimo Roland Garros) e la tedesca Tatjana Maria. Vittoria in due set, 6-3 7-5, in un’ora e 26 minuti di gioco. Al secondo turno le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra le statunitensi McCartney Kessler/Peyton Stearns e la coppia formata dalla rumena Sorana Cirstea e dalla russa Anna Kalinskaya.

Dopo il match le due italiane hanno raccontato le loro sensazioni, a partire da Errani: “Vincere è quello che fa battere il cuore. Non è stato un grande match da parte mia, Jas ha fatto meglio di me. Devo migliorare“. Paolini ha sottolineato la forza mentale mostrata nei momenti chiave: “Quando la partita si accende ci sono sempre passaggi delicati, ma è anche bello attraversarli insieme. Siamo rimaste lì con la giusta attenzione”.

Errani è tornata in campo a pochi giorni dal trionfo in doppio misto con Andrea Vavassori, ma è già proiettata sul nuovo torneo: “Vincere con Andrea è stata una grande emozione, ma sembra già passato un mese. Ora siamo concentrate su questo nuovo torneo e sono contenta di essere di nuovo in campo con Jas. Quando giochiamo in doppio mi piace che inizi a dire ciò che pensa e a prendere decisioni nei punti importanti”. Di questo rapporto ha parlato anche la numero uno d’Italia: “Sara è sempre stata una guida, ma adesso, con più partite sulle spalle, cerco anche io di seguire il mio flusso. Il rapporto in campo è lo stesso: lei è più la stratega, ma sono contenta che mi aiuti anche in singolare”.