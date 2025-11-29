Alexander Bublik: “A inizio anno ho pensato di smettere, ora sogno la Top 10”

“Alla fine della scorsa stagione non ero soddisfatto di me stesso e a inizio 2025 ho considerato l’idea di terminare la mia carriera”. Lo rivela Alexander Bublik in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tennis Magazin, nella quale racconta i difficili momenti attraversati e la rinnovata fiducia per il futuro.

2025 – L’ANNO DELLA SVOLTA

Un inizio di stagione molto complicato ma riaccesosi improvvisamente a maggio con la vittoria del Challenger di Torino. C’è tanto da raccontare nel 2025 di Bublik al punto che elencare i quattro titoli ATP conquistati (Halle, Gstaad, Kitzbuhel e Hangzhou) e il best ranking alla posizione numero 11 del mondo potrebbero non bastare a rappresentarlo.

Ecco come il tennista kazako descrive ciò che ha passato prima di giungere a quella che si potrebbe definire come una rinascita sportiva: “A inizio stagione ho avuto paura di uscire dalla top 100 e ciò avrebbe cambiato ogni cosa. Dopo Indian Wells sono andato tre giorni a Las Vegas per disconnettermi da tutto. La verità è che ero molto preoccupato ma una volta tornato per me è stato come iniziare una missione”.

“Da quel giorno – afferma Bublik – ho provato a mantenere la varietà del mio gioco ma improvvisamente sono diventato più solido. I miei allenamenti sono cambiati un po’, ho migliorato molto il mio dritto – specialmente sulla terra – e ho ripreso la fiducia che avevo in me grazie ai tornei Challenger. Sono migliorato anche fisicamente e cambiare la racchetta con un modello più leggero è stata una chiave a livello tattico”.

UN SOGNO ALLA PORTATA

Il 28enne nativo di Gatchina ha chiuso l’anno con l’undicesima posizione mondiale, a soli 120 punti di distacco da quello che confida essere il suo sogno: “Il mio obiettivo è arrivare in Top 10, sarebbe un sogno per me potercela fare un giorno. In questo momento della carriera ho la sensazione che se riuscissi a esprimere tutto il mio potenziale restando pienamente concentrato potrei davvero farcela”.