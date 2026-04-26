L’orario di Cobolli-Vallejo: data e diretta tv terzo turno Masters 1000 Madrid 2026

Flavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo per un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Il romano – testa di serie numero 10 – partirà favorito contro il paraguayano, protagonista di una settimana da sogno partendo dalle qualificazioni. Sarà il primo incontro tra i due, con Cobolli che si presenta ai nastri di partenza con i favori del pronostico.

QUANDO E A CHE ORA COBOLLI-VALLEJO

La sfida tra Cobolli e Vallejo andrà in scena lunedì 27 aprile come quinto – e ultimo – match sul Campo 3 dalle 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).