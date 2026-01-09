Telecronisti Sinner-Alcaraz: chi commenta su Supertennis e Sky esibizione Corea 2026

Il programma e i telecronisti di Sinner-Alcaraz, match esibizione in programma in Corea del Sud per aprire la stagione 2026. Nessun torneo ufficiale per i primi due giocatori al mondo, che quindi scaldano i motori affrontandosi per la prima volta nel nuovo anno solare in una partita che avrà circa 15.000 spettatori. Un bel banco di prova in vista dell’Australian Open in partenza tra poco più di una settimana. La sfida è programmata alle ore 08:00 di sabato 10 gennaio.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS SKY

La partita sarà trasmessa sia in chiaro gratuitamente su SuperTennis che via satellite – previo abbonamento – sui canali Sky Sport. A commentare Sinner-Alcaraz su SuperTennis sarà Lorenzo Fares. Su Sky Sport la telecronaca sarà invece a cura di Luca Boschetto e Raffaella Reggi.