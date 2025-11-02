Telecronisti Sinner-Auger Aliassime: chi commenta su Sky e Tv8 finale Parigi 2025

Il programma e i telecronisti di Sinner-Auger Aliassime, finale dell’Atp Masters 1000 di Parigi. A una settimana esatta dall’inizio delle Atp Finals, Jannik cerca di trionfare per la prima volta nella capitale francese e di tornare numero uno nel ranking mondiale. Dall’altro lato della rete, il canades classe ’00 invece punta a ottenere aritmeticamente la qualificazione a Torino.
SINNER NUMERO 1 A FINE ANNO SE…LE COMBINAZIONI
QUALIFICAZIONE ALLE FINALS, CAMBIANO LE REGOLE DAL 2026
CHI COMMENTA SINNER-AUGER ALIASSIME SKY
Il match è in programma alle ore 15:00 italiane di domenica 2 novembre su Sky Sport con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico di Paolo Bertolucci. La sfida andrà anche in differita u Tv8 a partire dalle 17:00, sempre con Pero/Bertolucci al commento.