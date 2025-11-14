Telecronisti Rai 2 Sinner-Shelton: chi commenta Atp Finals Torino 2025

Il programma e i telecronisti di Sinner-Shelton, match della fase di round robin alle Atp Finals 2025 di Torino. Una partita che è più o meno un allenamento per il numero due del ranking mondiale, già qualificato per le semifinali e sicuro del primo posto nel girone. Allo stesso modo, il suo avversario non ha più molto da chiedere, essendo già stato eliminato. Shelton in ogni caso vorrà chiudere bene il suo torneo e provare a vincere la sua prima partita alle Finals.

Il match è in programma alle ore 14:00 di venerdì 14 novembre e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Adriano Panatta. In studio Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande